中山１１Ｒ・オールカマー・Ｇ２・馬トク激走馬＝クロミナンス昨年のアルゼンチン共和国杯（２着）以来の実戦となるロードカナロア産駒。この中間は８月１３日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩し、陣営の予定通りの調整。直前は先週の日曜日のＷコース長めが実質の最終追い切り、当週は坂路を単走で５２秒５―１２秒３。久々を感じさせない軽快な動きを披露した。骨折で長期離脱を繰り返したが、オープンに昇格した７歳シ