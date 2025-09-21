72キャビンを搭載那覇空港に、飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトホテル「ファーストキャビン」が2025年10月1日にオープンします。公式サイトによると「那覇空港内、初のホテル」とのことです。【写真】えっ…これがと「那覇空港内、初のホテル」イメージです客室数は男性向け35、女性向け37、計72キャビンで、「ビジネスクラスキャビン」「プレミアムエコノミークラスキャビン」の2クラスが設定されています。