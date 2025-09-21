◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）2025日本27―33フィジー（2025年9月20日米ユタ州ソルトレークシティー）世界ランキング13位の日本は同9位のフィジーに27―33（前半10―26）で敗れ、準優勝で大会を終えた。決勝は2年連続同じ顔合わせで、昨年は17―41と完敗した格上相手に善戦はしたものの、6年ぶりの勝利とPNC制覇は届かず。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「（精神的