ゴルフ・住友生命Ｖｉｔａｌｉｔｙレディース東海クラシック最終日（２１日・愛知新南愛知ＣＣ美浜＝６６００ヤード、パー７２）――首位タイで出た神谷そらが６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１３アンダーでツアー通算４勝目を飾った。１打差の２位にイ・ミニョン（韓国）が入った。