◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(21日、バンテリンドーム)先発の田中将大投手が2回に逆転を許しました。日米通算200勝へあと1勝としている田中投手。初回に打線が4連打で2点を援護しましたが、立ち上がりに上林誠知選手にソロHRを浴びて1点を返されます。さらに2回裏、田中投手はこの回先頭の福永裕基選手に四球を与えます。その後1アウトを取りますが、8番・石伊雄太選手にスライダーをレフトスタンドまで運ばれて逆転2ランに。2