11月3日に東京ドームにて初開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』にて、BE:FIRSTとENHYPENのコラボステージが決定した。 （関連：BE:FIRST「空」は聴くたびに進化する音源・パフォーマンス・MV……深まっていく物語と世界観） BE:FIRSTとENHYPENのコラボは、今回が初となる。また、開催日である11月3日は、BE:FIRSTデビュー4周年の記念日でもあり、メンバーのMANATOは「11月3日は