９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、アンジェ・ポステコグルー新監督が率いるノッティンガム・フォレストが、昇格組のバーンリーと敵地で対戦。開始２分でネコ・ウィリアムズが先制点を奪った後、20分に同点弾を浴び、そのまま１−１で引き分けた。昨季までトッテナムを率いていたポステコグルー監督は、クラブ上層部と対立して解任されたヌーノ・エスピリト・サントの後任として、今月９日に就任した。新体制でチ