この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 Swich2が欲しい息子に膨大な応募者数を伝えたい父、オチに6万いいね ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。Nintendo Switch2が欲しくて欲しくてたまらない、ぺんたぶさんの