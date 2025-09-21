相馬沖で９月に解禁された底引き網漁業で、スルメイカが異例の大漁となっている。水揚げ量は昨年の１・８倍ほどのペースだが、豊漁の理由は分かっていない。漁港は活気づいているものの、資源管理の面から相馬双葉漁協（福島県相馬市）は漁獲規制を始めた。（薬袋大輝）１７日昼、相馬市の松川浦漁港で、漁師の男性（６６）が漁船「賀宝丸」（１９トン）から水揚げを始めると、コンテナは瞬く間に白とピンクに輝くスルメイカで