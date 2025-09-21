ドジャースの大谷翔平選手がナ・リーグトップに並ぶ53号ホームランを放ちました。21日の全打席をお伝えします。【映像】ホームランを確信する大谷翔平本拠地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席は高めのボールを空振りの三振。3回の第2打席。キャッチャーが取り損ね、フェンスに当たって跳ね返ったボールを大谷が取ろうとする珍しい場面も。その後、見逃しの三振に倒れます。4回の第3打席はフ