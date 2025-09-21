【プロレス蔵出し写真館】今から４１年前、１９８４年（昭和５９年）９月２０日の大阪大会でアントニオ猪木が大相撲元大関小錦の実兄アノアロ・アティサノエを異種格闘技戦で下した。シリーズが無事終わったのもつかの間、翌２１日、新日本プロレスは大激震に見舞われることとなる。長州力を始めとする維新軍団の５人が?まさか?の離脱。永田町のキャピトル東急ホテルで会見を行ったのだ。この後、数日のうちに追随する選手もい