9月21日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、西村淳也騎乗の3番人気、ボクマダネムイヨ（牡2・栗東・東田明士）が快勝した。7馬身差の2着にサリカリーフォリア（牝2・栗東・橋口慎介）、3着に1番人気のブランドブラン（牡2・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:56.8（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、カフジエメンタール（牡2・栗東・矢作芳人）は、4着敗退。【新馬/阪神5R】8番人気の伏兵バークシャーシチ