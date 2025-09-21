9月21日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、松若風馬騎乗の8番人気、バークシャーシチー（牡2・栗東・牧田和弥）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のコスモフィレンツェ（牡2・栗東・北出成人）、3着にイルミナジーティー（牝2・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは1:47.2（良）。2番人気で吉村誠之助騎乗、レッドホット（牡2・栗東・河嶋宏樹）は、6着敗退。【阪神4R】モーリス産駒 キンダープンシュ