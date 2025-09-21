9月21日、阪神競馬場で行われた4R・2歳未勝利（ダ1400m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、キンダープンシュ（牝2・栗東・大久保龍志）が勝利した。1/2馬身差の2着に2番人気のスマートジュリアス（牡2・栗東・中村直也）、3着にモンサンゴールデン（牡2・栗東・中竹和也）が入った。勝ちタイムは1:26.4（良）。【新馬/中山5R】レイデオロ産駒 フロレセールが人気に応えるしぶとく抜け出す坂井瑠星騎乗の1番人気、キンダープンシュが