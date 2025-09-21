◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）２―１で迎えた２回に田中将大投手が逆転を許した。先頭の福永裕基内野手に四球。ロドリゲス内野手の三ゴロで走者が入れ替わった１死一塁から、ドラフト４位ルーキーの８番・石伊雄太捕手に左翼スタンドへ３号２ラン本塁打を打たれ、３点目を失った。田中将は移籍後９試合目で初の１試合２被弾となった。