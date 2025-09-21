楽天・則本昂大投手が２１日の西武戦（楽天モバイル）の試合前に取材に応じ、現役引退を発表した岡島豪郎外野手との思い出と感謝を口にした。発表前日の２０日に直接連絡をもらったと明かし、「寂しかったというか、この日が来たかという感じでした」。岡島について「自分がしんどくても周りを元気づけるというか。とにかく周りを明るく、弱いところを見せない先輩だった」と振り返り、「後輩の面倒を見るのが好きというか得意と