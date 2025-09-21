◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽法大４―１立大（２１日・神宮）法大が立大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。２回裏に５番・片山悠真左翼手（３年＝八王子）が右翼席へ先制ソロアーチ。１―０の６回裏には、３安打に２四球、相手のバッテリーエラーが絡んで３点を追加した。先発の丸山陽太投手（４年＝成東）は、５回を２安打無失点と好投。計５人の継投で、立大打線の反撃を８回の１点のみに抑えた。試合