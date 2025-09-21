いじめはどの場所、どの年代でも起こるもの。多感な青春時代に受けた傷は、大人になっても忘れられないですよね。今回は、サヤカ＠イラストエッセイ(@sawayakasayaya)さんが学生時代にいじめられた体験エピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。漫画『ある日登校したら筆箱に液体のりがぶちまけられていた話』をごらんください。 ©sawayaka