◇フィギュアスケートミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選最終日（2025年9月21日北京）アイスダンスのフリーダンス（FD）が行われ、SP4位の“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は98・49点をマークし、合計167・63点で7位となった。この結果により、五輪の出場枠の獲得を逃した。アイスダンスは五輪出場の残り4枠を懸けた戦い。結成3季目となる吉田、森田組は、リズムダンス（RD）で自己ベストを更