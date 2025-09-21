ABEMAは、20日〜23日にわたりアニメの祭典「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」を開催中。20日には、『僕のヒーローアカデミア』『ブルーロック』『桃源暗鬼』『SHIBUYA ANIME BASE』『チェンソーマン』『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』『正反対な君と僕』の7作品のABEMAアニメ祭スペシャルステージが開催され、豪華声優陣によるスペシャルトークが繰り広げられた。【写真】想像以上に人多い！人気声優が