「ドジャース７−５ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転勝ちで４連勝。大谷翔平投手が２試合連発の５３号ソロを左中間へ放つなど、初回の４失点スタートを打線が挽回した。試合後、ロバーツ監督は５戦４発の大谷のスイングについて「素晴らしい打撃をしている。打席の内容もすごくいい。ショウヘイがフィールド全体を使って打っているのが好きだね。彼はどこにでも打球を飛ばせるパワーがあるので（相手