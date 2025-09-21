みなさんの周りには、よく陰口や悪口を言う人はいますか？話を聞くほうからすると、あまり気持ちがいいものではありませんよね。今回ママスタコミュニティに投稿を寄せてくれたママの周りにも、陰口や悪口を言う人がいるようです。『私の周りでは悪口や陰口を言っている人ほど人気なんだよね。あれは何で？私はどちらかというと言われるほうだけど』投稿者さんの周りにいる人たちが、なぜか悪口をよく言う人を慕っているそう。