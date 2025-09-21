＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、飛ばし屋の神谷そら、韓国のイ・ミニョンがトータル13アンダー・首位に並んでいる。【LIVE】ルーキー吉田鈴さんはミニスカスタイル1打差3位に今季3勝の佐久間朱莉。2打差4位タイに高野愛姫とルーキーの荒木優奈、4打差6位