King & Princeの郄橋海人さんが映画『おーい、応為』の完成披露上映会舞台挨拶に共演の長澤まさみさん永瀬正敏さん、大谷亮平さん、大森立嗣監督とともに登場しました。 【写真を見る】【 King & Prince・郄橋海人 】 ‟ 逆聖徳大使 ” で撮影に苦労「一個のことしかできない」長生きするために「毎日潜水」本作は、浮世絵界の巨匠、葛飾北斎の実の娘であり、女性浮世絵師として時代を駆け抜