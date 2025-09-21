◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(21日、バンテリンドーム)日米通算200勝へあと1勝としている巨人の田中将大投手が先発し、初回に中日の上林誠知選手にソロHRを浴びました。初回に2点の援護をもらいマウンドにあがった田中投手。先頭の岡林勇希選手をセカンドゴロに打ち取ると、続く田中幹也選手はショートフライでテンポ良く2アウトを取りました。しかし、3番の上林選手にライトスタンドへソロホームランを浴びて失点。1点差に詰め