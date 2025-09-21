福岡県北九州市内の公立小学校に務める教員の男が大麻を所持していたとして21日、逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、北九州市内の公立小学校教員・溝部裕二容疑者（33）です。溝部容疑者は20日午前10時ごろ、小倉南区のホテルで大麻を含む植物片0.356グラムが入った紙巻きたばこ1本を所持した疑いです。警察によりますと、一緒にいた派遣型風俗店の女性が溝部容疑者が大麻のようなものを所持しているかもしれ