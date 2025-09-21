◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（２１日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）トップで出た神谷そら（郵船ロジスティクス）が６バーディー、３ボギーの６９で回り通算１３アンダーで逃げ切り、５月のＳｋｙＲＫＢレディスに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。３勝の佐久間朱莉に次ぐ、２人目のシーズン複数回優勝者となった。ウイニングパットを決めると、笑顔で両手