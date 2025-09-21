タレントのビートたけしが２１日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、現代の日本人像について私見を述べた。この日の番組では、世界と比べて上がっていない日本の賃金について様々に討論。番組の最後に「日本人って、やっぱり静かだなあと思うのは景気がいいはずなんだけど給料が上がらないねって普通、ストライキとかやるけど、あんまりやらないじゃん、この国」と話し出した、たけし。