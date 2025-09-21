◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２１日・エスコンフィールド）札幌市出身で俳優、タレント、ミュージシャンと、さまざまな顔を持つ武田真治が試合前にファーストピッチを行った。サックスを演奏しながら登場し、「皆さん期待してない雰囲気ですけど、私は、国民的筋肉のおじさんですよ。ビシッと決めてファイターズの優勝につながるような投球を」と意気込んだ。投球モーションに入ると、スクワットをする筋肉パフォーマンス