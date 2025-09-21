ＪＲＡは９月２１日、札幌記念を制したトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が左前浅屈腱炎を発症したと発表した。今後９か月以上の休養を要する見込み。同馬は前走の札幌記念で、１３度目の挑戦にして待望の重賞初制覇を飾っていた。