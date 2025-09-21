◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）２点の援護をもらった巨人の先発・田中将大投手がが直後の１回に１点を返された。２死をとった後、３番・上林誠知外野手に右翼スタンドへ１６号ソロ本塁打。１点差となった。さらに細川成也外野手を四球で歩かせた２死一塁からボスラー外野手に右翼線二塁打を打たれたが、ホームを突いた細川をタッチアウトとして、２点目は阻んだ。