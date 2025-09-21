埼玉県八潮市で今年1月に発生した大規模な道路陥没。復旧工事が続いていますが、現場付近で暮らす人々はいまも、工事の振動、においなどで不便な暮らしを強いられています。こうした中、まちの復興を願い「1840発の花火」イベントが開催されました。■八潮の陥没事故から「非日常がずっと…」2025年1月。埼玉県八潮市の交差点で、道路の陥没事故が発生しました。原因は硫化水素による下水道管の腐食。陥没現場にはトラックが転落し