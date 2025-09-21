かぼちゃを使った秋らしいおやつ 秋らしいスイーツといえば「かぼちゃプリン」。これからたくさん出回るかぼちゃでおいしいスイーツを作ってみませんか。鍋やフライパンで蒸して作るものから、レンチンして材料を混ぜて冷やし固めるだけの簡単なものまで、4つのバリエをご紹介します。 フライパンで簡単に作れる混ぜて冷やし固めるだけとろとろなめらか食感レンチンだけで簡単おいしいとても簡単に作れるので初心者さんにも◎