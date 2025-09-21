俳優の長澤まさみ（３８）が２１日、都内で主演映画「おーい、応為」（１０月１７日公開）の完成披露上映会に、共演のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・高橋海人（２６）、永瀬正敏（５９）らと登場。美しい着物姿を披露した。本作は、江戸時代を代表する絵師・葛飾北斎の娘であり弟子の葛飾応為の人生を描く。長澤は美しい着物姿で登場すると「本日は応為を演じていたあの時、すごく良い時間だったということで、応為っぽく、着物にし