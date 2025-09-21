「中日−巨人」（２１、バンテリンドーム）巨人が初回から先制。先発の田中将大投手を援護した。初回、中日の大野を責め、先頭の丸、キャベッジ、泉口の３連打で無死満塁。４番の岡本は右中間への２点二塁打で先制点をたたき出した。ただ、なおも続いた無死二、三塁の好機は生かせず。岸田、中山が倒れて２死二、三塁となり、リチャードは死球。２死満塁から浦田が投ゴロに倒れた。