【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】打たれた瞬間…相手投手のリアクションドジャースの大谷翔平投手が、2試合連続となる第53号ホームランを放った。ドジャースが5ー4と1点リードで迎えた6回裏、大谷にこの試合4度目の打席が回ってきた。大谷はカウント2ー2からの5球目、高めのストレートをフルスイング。打球はレフト方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドに飛び込む第5