東京・江戸川区の子ども食堂を訪れた茂木氏は、食事をともにしたほか、けん玉で遊んだり、トランプで手品を披露するなど、子どもたちとの時間を過ごした。その後、記者団の取材に対し、子ども食堂の「単に食事を提供するということにとどまらない、子どもの居場所づくり」としての機能を強調し、「家族の絆や地域の絆は、とても大切だと思っている」と語った。その上で、自身が掲げている数兆円規模の生活支援特別地方交付金の創設