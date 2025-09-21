¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê21Æü¡ËÀµ¸áÁ°¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¤ÎÊõÅÁ³¤´ß¡Ú²èÁü①～②¡Û¤Î²­¹ç¤Ç¡¢¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À­2¿Í¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û20Âå½÷À­1¿Í¤¬»àË´²¬»³»ÔÅì¶è¤ÎÊõÅÁ³¤´ß¤Î¸½¾ì ¸áÁ°11»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÊõÅÁ³¤¿åÍá¾ì¤Ç¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Ï²¬»³Âç³Ø¤Î