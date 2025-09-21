L＆Lライブリーライフは9月18日に、自宅で手軽に温泉気分を味わえる「スマート足湯フットバス」を、楽天市場とYahoo!ショッピングで発売した。●折り畳むと8.5センチ！ソファ下や家具のすき間に収納「スマート足湯フットバス」は、高さ8.5cmに折りたためるのでソファ下や家具のすき間に収納でき、収納場所に困らない省スペース設計のフットバス。足元から立ち上る活性酸素バブルと赤外線ライトによって、まるで海辺に足を浸