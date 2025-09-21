蚊は気温30℃以上になると活動が弱まり、人を刺すことが実は少なくなるといいます。猛暑は蚊にとっても困りごとで、ことしはこれからが“蚊のピーク”ということなんです。 【写真を見る】蚊は“世界で最も危険な生き物の一つ” 涼しくなってこれからピークに 昼間に活発なのは「やぶ蚊」夜に活発なのは「いえ蚊」刺されやすい人の特徴は？就寝時の対策は？ （大石邦彦論説委員）「蚊に刺されやすい人というのはいる