現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはウェスト・ハムと敵地で対戦。２−１で勝利を飾った。この一戦に３−４−２−１の２シャドーの一角で先発した鎌田は、37分に先制点を演出する。左CKを蹴ると、これに合わせたマーク・ゲイがヘディングシュート。クロスバーに当たって跳ね返ったボールをジャン＝フィリップ・マテタが頭で押し込んだ。さらに日本人MFは１−