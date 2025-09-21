【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46による『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』が、9月20日に宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナにてツアー初日を迎えた。 ■「ヤなことぜんぶ、笑いとばせ」をキャッチコピーにした、全国6都市13公演を駆け巡るツアーがスタート！ 今回のツアーは、全国6都市をめぐり13公演を行うもの。ライブの中でキャプテンの高橋未来