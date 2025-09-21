核兵器の廃絶を訴えるため、国連の欧州本部を訪れた熊本県の高校生平和大使が、報告会を開きました。 高校生平和大使 林田美咲さん 済々黌２年「もし身近な友達、家族、愛する人が一瞬でいなくなってしまうことを考えると、核兵器の苦しみ悲しみを伝え、これは単なる歴史の１ページではないことを訴えた」 「高校生平和大使」済々黌の林田美咲さん（16）は、8月からスイスのジュネーブにある国連の欧州本部に全国11