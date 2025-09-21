タレント長嶋一茂（59）が21日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。過去の修羅場体験を明かした。この日は「ゲンバ反省会第2弾」と題し、ネットニュースに取り上げられた番組内の話題をランキング形式で振り返った。3位にランクインしたのは一茂の遅刻にまつわるエピソードだったが、一茂が「試合前日に女の子2人がバッティングしちゃって、部屋で。包丁突きつけられたって話か」と切り出すと