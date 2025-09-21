フォトセッションでカメラに向かって笑顔で手を振る高橋海人 長澤まさみ、永瀬正敏、高橋海人、大谷亮平、大森立嗣監督が21日、都内で行われた『おーい、応為』 完成披露上映会舞台挨拶に登壇した。本作にかける思いや極めたいことについて語った。【写真】永瀬正敏や監督から「絵が上手い」と褒められ照れる高橋海人江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘でもあった葛飾応為の人生を、長澤まさみ主