吉本新喜劇の小寺真理(34)が21日までに自身のインスタグラムを更新。写真集を発売することを発表し、ダイエットに励むことを報告した。 【写真】今のままでも美スタイルだと思いますが 「61日後に写真集撮影するこてまりちゃんダイエットするのがお久しぶりですので、無理せず、少しずつ運動量増やしつつ食事を押さえてゆきます。」と投稿。「動画で観たい方はTikTokのこてまりちゃんを検索して観てね」とつづり、食事の写