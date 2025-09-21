◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月21日バンテリンD）巨人が電光石火の4連打で初回に一挙2点を先制。日米通算200勝をかけて先発する田中将大投手（36）の登板前に早速援護した。前回登板した14日の阪神戦（甲子園）で5年ぶりの2桁勝利を達成するなど現在4連勝中の相手先発左腕・大野雄大投手（36）に対し、2位再浮上とマー君援護に燃える巨人打線がいきなり襲いかかる。1番・丸が4球目直球を中前打すると、2番・キャベ