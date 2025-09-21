元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が21日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。私物のアロハシャツの“現在の値段”に驚く場面があった。昨年6月に79万8000万円で購入した、黒のビンテージアロハ。今年3月には約150万円に値上がりしていた。今回、番組MCのかまいたち濱家隆一は「今いくらになっているのかを、京都のビンテージショップ・カプリに、店で販売する場合の値段を聞きました