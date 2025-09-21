自民党の新総裁を目指す5人が立候補を表明しました。本格論戦が始まりますが、候補者の主張は控えめで、争点が見えにくい論戦となりそうです。そのワケとは。【写真を見る】高市氏・小泉氏・林氏・小林氏・茂木氏…なぜ候補ごとの「独自色」薄い？ 背景に「票の上積み」「少数与党」テーマは「#変われ自民党」冷ややかな視線と“ある変化”22日、告示となる総裁選。自⺠党が今回のテーマとしたのは…「#変われ自⺠党」