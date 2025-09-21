King & Princeの郄橋海人さんが映画『おーい、応為』の完成披露上映会舞台挨拶に共演の長澤まさみさん、永瀬正敏さん、大谷亮平さん、大森立嗣監督とともに登場しました。【写真を見る】【 King & Prince・郄橋海人 】念願の時代劇に出演豪華キャストの共演に「戦いに出る気持ち」で撮影に臨んだ本作は、浮世絵界の巨匠、葛飾北斎の実の娘であり、女性浮世絵師として時代を駆け抜けた葛飾応為の謎多き人生